Сборная Казахстана по настольному теннису не попала в Топ-16 Чемпионата мира

Казахстанские теннисисты в четвертый игровой день мирового командного первенства на площадках китайского Чэнду не смогли обыграть представителей Индии, уступив со счетом 2:3. Тем самым, казахстанцы не прошли в список 16-ти лучших сборных мира, которые оспорят главный титул, сообщает Zakon

Поединок между Казахстаном и Индией получился очень напряженным и продлился более 2,5 часов. Все решилось в противостоянии Дениса Жолудева (Казахстан) и Хармита Десай (Индия). Удача и везение в решающем матче была на стороне представителя Индии.

Результаты всех игр в матче Индия - Казахстан (3:2):

Сатиян Гнанасекаран — Денис Жолудев 3:0 (11:1, 11:9, 11:5);

Хармит Десай — Кирилл Герасименко 0:3 (6:11, 8:11, 9:11);

Манав Викаш Таккар — Алан Курмангалиев 3:0 (12:10, 11:1, 11:8);

Сатиян Гнанасекаран — Кирилл Герасименко 2:3 (11:6, 4:11, 14:12, 9:11, 6:11);

Хармит Десай — Денис Жолудев 3:0 (12:10, 11:9, 11:6).

Спортсмены Казахстана после трех поражений в подгруппе №2 лишились права играть в плей-офф Чемпионата мира-2022.

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