Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана по настольному теннису не попала в Топ-16 Чемпионата мира

Настольный теннис ЧМ Поражение Индии Фото: Instagram/ttfrk
Казахстанские теннисисты в четвертый игровой день мирового командного первенства на площадках китайского Чэнду не смогли обыграть представителей Индии, уступив со счетом 2:3. Тем самым, казахстанцы не прошли в список 16-ти лучших сборных мира, которые оспорят главный титул, сообщает Zakon

Поединок между Казахстаном и Индией получился очень напряженным и продлился более 2,5 часов. Все решилось в противостоянии Дениса Жолудева (Казахстан) и Хармита Десай (Индия). Удача и везение в решающем матче была на стороне представителя Индии.

Результаты всех игр в матче Индия - Казахстан (3:2):

  • Сатиян Гнанасекаран — Денис Жолудев 3:0 (11:1, 11:9, 11:5);

  • Хармит Десай — Кирилл Герасименко 0:3 (6:11, 8:11, 9:11);

  • Манав Викаш Таккар — Алан Курмангалиев 3:0 (12:10, 11:1, 11:8);

  • Сатиян Гнанасекаран — Кирилл Герасименко 2:3 (11:6, 4:11, 14:12, 9:11, 6:11);

  • Хармит Десай — Денис Жолудев 3:0 (12:10, 11:9, 11:6).

Спортсмены Казахстана после трех поражений в подгруппе №2 лишились права играть в плей-офф Чемпионата мира-2022.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Бейбит Жукаев: С соперниками из топ-100 можно играть

Чемпион мира – 2022 Евгений Федоров стал серебряным призером "Тура Ломбардии"

Новый турнир "Большого шлема" или очередной Мастерс? В Астане стартовал ATP 500

Куандык Шынасилов
Индия Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
открытие магазина в ТД Silk Way City
В Казахстан пришла новая международная сеть магазинов
Сверхмощный компьютер Тесла обесточил город
Сверхмощный компьютер Tesla с первого включения обесточил город
для педагогов средних школ введена пятидневка
В Казахстане введена пятидневка для школьных учителей
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления