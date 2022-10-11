В Кызылординской области осужден глава отдела управления сельского хозяйства

В Кызылординской области руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и главный специалист судом признаны виновными в растрате и хищении средств инвестсубсидий в особо крупном размере. Их приговорили к ограничению свободы сроком на два года, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, обоих лишили права занимать должности в госорганизациях и заниматься деятельностью, связанной с правом подписания материально-финансовых документов на три года.

В ведомстве отметили, что они заполняли документы о проделанной работе по ряду крестьянских хозяйств, где не проводились работы и не было установлено оборудование.

Затем, заверив акты ЭЦП, внесли их в информационную программу Qoldau.kz, похитили и присвоили госсредства в размере почти 25 млн тенге. Причиненный ущерб полностью возмещен участниками уголовного дела, – говорится в сообщении.

В свою очередь, как уточнили в агентстве, предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.

12 сентября стало известно, что в Костанайской области украли 96 млн тенге сельхозсубсидий. По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, житель Костанайской области обманывал и злоупотреблял доверием представителей аграрного сектора. Он совершил неоднократное хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, в том числе на приобретение семян картофеля.