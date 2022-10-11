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Кыргызстан объяснил отмену учений ОДКБ

Кыргызстан объяснил отмену учений ОДКБ Фото: pixnio
Вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов объяснил отмену учений ОДКБ "Нерушимое братство – 2022" конфликтом с Таджикистаном, сообщает Zakon.kz.

Как он рассказал РИА Новости, общественное мнение Кыргызстана не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях из-за недавнего конфликта с Таджикистаном. 

У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом – никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь. Вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов

9 октября Кыргызстан отменил проведение командно-штабных учений миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство – 2022".

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