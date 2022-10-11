Соперники опасаются сборной Казахстана на отборе к Евро-2024

По итогам жеребьевки Чемпионата Европы 2024 года по футболу наставники пяти европейских сборных высказались о противостоянии с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

По результатам жеребьевки Евро-2024 сборная Казахстана попала в группу H с командами Дании, Финляндии Северной Ирландии, Словении и Сан-Марино.

Все соперники достойны уважения. На отборочном уровне не будет легких игр, и нам надо стать лучшими. Казахстан в Лиге наций сделал большой шаг, обыграв Словакию, – одну из крепких европейских команд. С казахами мы встречались на молодежном уровне. Не хочу выделять кого-то отдельно, но уверен, что каждая сборная будет стараться показать свой лучший футбол. Каспер Юльманн, главный тренер сборной Дании

Отборочные матчи Евро-2024 стартуют 23 марта 2023 года.

Жеребьевка прошла удачно. Фаворит – Дания, но я уверен, что мы поборемся за лидерство в подгруппе. Казахстан мы уже выигрывали на отборе к ЧМ, со Словенией не встречались в квалификационных играх. С ирландцами давно не играли, не сбрасываем со счетов и Сан-Марино. С нетерпением ждем мартовских поединков. Маркку Канерва, гл. тренер сборной Финляндии

Первую игру казахстанская сборная проведет дома со Словенией.

Это непростая группа, нелегко будет прорваться. В первую очередь думаю о своей дружине. Дания имеет богатый опыт выступления в евротурнирах, Финляндия показывает хороший футбол, Северная Ирландия и Казахстан – достойные соперники, в особенности ожидаю интересной игры с Казахстаном. Матьяж Кек, гл. тренер сборной Словении

Казахстанские футболисты первую выездную игру проведут 16 июня 2023 года против Сан-Марино.

Сборная Казахстана – хороший соперник, уровень команды в последние годы серьезно возрос. Честно скажу, мы не хотели видеть казахов в качестве соперников в своей подгруппе. А так все сборные очень хорошего уровня. Конечно, Дания порядком выше всех. Но и Финляндия, и Казахстан достойны уважения и могут отобраться на Евро-2024. Фабрицио Константини, гл. тренер сборной Сан-Марино

Доволен итогами жеребьевки. Есть шанс преподнести сюрприз и добиться успеха в отборочных играх. Дания – хорошая команда и тяжелый соперник. В играх с Финляндией и Словенией можно набрать победные очки. В Казахстан ожидаем тяжелого и долгого полета. В нашей подгруппе каждый может обыграть друг друга. Ян Бараклаф, гл. тренер сборной Северной Ирландии

Финальная стадия европейского первенства пройдет в Германии, с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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