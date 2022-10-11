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Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник

Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник Фото: Facebook/saltanat.tursynbekova
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута правозащитник Салтанат Турсынбекова, сообщает Zakon.kz.

Она выдвинута от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Салтанат Турсынбековой много лет выступает за защиту гражданских прав, особенно женщин и детей. Особо активна в сфере борьбы с семейно-бытовым насилием.

Является членом Общественного совета Астаны. Также была руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".

Также Салтанат Турсынбекова немного рассказала о своей предвыборной программе. Она будет касаться сферы экономики, промышленности, международных отношений, здравоохранения, образования, социальной защиты, развития предпринимательства, борьба с коррупцией, борьба с насилием, уменьшение правонарушений.

8 октября Каракат Абден сдала документы в ЦИК для выдвижения в президенты. В течение 2-3 дней их будут проверять на соответствие требованиям.

Общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Каракат Абден выдвинута в кандидаты на пост президента РК от Национального альянса профессиональных социальных работников.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября.

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Выборы президента РК-2022 Салтанат Турсынбекова Казахстан
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