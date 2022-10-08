Каракат Абден сдала документы в ЦИК для выдвижения в президенты

Кандидат в президенты Каракат Абден сдала документы в Центральную избирательную комиссию РК. В течение 2-3 дней их будут проверять на соответствие требованиям, сообщает Zakon.kz.

Сразу видно, что женщина аккуратно все сложила, – сказала Алия Галимова, руководитель аппарата ЦИК РК.

Каракат Абден отметила, что нотариально заверила все копии документов для удобства.

Общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Каракат Абден выдвинута в кандидаты на пост президента РК от Национального альянса профессиональных социальных работников 7 октября 2022 года.

Абден Каракат Жаксылыккызы – мама 4 детей, известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, внештатный советник акима города Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы. Уроженка Акмолинской области Республики Казахстан, 1974 года рождения.

Имеет опыт работы на государственных должностях, в том числе более 10 лет в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Являлась депутатом маслихата города Астаны VI созыва.

Фото: Zakon.kz

Член попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментор и наставник для 15 воспитанников детского дома.