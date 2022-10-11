В Нацбанке заявили о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики

Последствия военного конфликта Украины и России, а также ужесточение монетарной политики в мире оказывают повышательное давление на цены. Замедление инфляции ожидается только в 2023 году. Об этом заявил председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов, сообщает Zakon.kz.

Прогнозы инфляции чувствительны к ряду ключевых допущений, включая отсутствие дальнейших волн заражения COVID-19, отсутствие эскалации войны в Украине и постепенное ослабление давления на рынке энергоносителей в Европе. Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства

По его словам, дополнительными проинфляционными рисками выступают рост цен на удобрения и экстремальные погодные условия.

Как отметил Пирматов, в настоящее время месячная динамика инфляции начала ускоряться, значительно превышая среднегодовые значения.

При этом наибольший рост цен за последние два месяца наблюдался по арендной плате за жилье. Это происходило на фоне полномасштабного начала учебного года, а также притока россиян объявленной частичной мобилизации. Свою лепту в рост инфляции внесли услуги образования и цены на канцелярские товары.

В годовом выражении инфляция достигла 17,7%. При этом наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%, – сказал Галымжан Пирматов.

По мнению главы Нацбанка, устойчивость высоких инфляционных процессов и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

По данным Бюро национальной статистики, в годовом исчислении инфляция в сентябре составила 17,7%, а за месяц выросла на 1,8%. Цены за год повысились на продовольственные товары – на 22,2%, непродовольственные товары – на 17%, платные услуги – на 12,3%.