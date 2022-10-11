Что влияло на курс тенге в сентябре, рассказал глава Нацбанка

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства рассказал, какие факторы оказывали влияние на курс тенге в сентябре 2022 года, передает Zakon.kz.

По его словам, за сентябрь курс тенге по отношению к доллару ослаб на 0,9% до 476,53 тенге за доллар.

Давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, глобальное укрепление курса доллара США, эскалация геополитических конфликтов. Галымжан Пирматов

Он отметил, что гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов.

При этом валовые международные резервы за сентябрь снизились на 2,1 млрд долларов и составили 84,4 млрд долларов.

Несмотря на снижение ЗВА с начала года на 1,6 млрд долларов на фоне проведения интервенций в феврале-марте этого года, выплаты государственного долга, а также снижения цены на золото уровень ЗВА является достаточным и позволяет покрыть порядка 7,3 месяца импорта, – сказал глава Нацбанка.

Он также сообщил, что с начала года для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 3,7 трлн тенге продано валютных активов на 3,4 млрд долларов.

Вместе с тем он отметил, что на фоне риторики центробанков развитых стран по ужесточению денежно-кредитной политики рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года, что повлияло на снижение активов Нацфонда в сентябре. Так, портфель облигаций развитых стран снизился на 722 млн долларов и портфель акций уменьшился на 1 255 млн долларов.