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В столичном жилом массиве "Лесопосадочный участок" идет строительство сетей водоснабжения

Астана Кульгинов жилой массив Фото: Александр Куприенко
Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, как развиваются жилые массивы столицы, передает официальный сайт городского акимата.

Аким уточнил, что в столице 16 жилых массивов.

строительство Жилой массив

Фото: Александр Куприенко

В ЖМ проживает порядка 345 тыс. человек – каждый 4-й житель Астаны. Наравне с вопросами благоустройства есть системные вопросы: свет, вода, канализация, ливневка, отопление, строительство соцобъектов и др. По поручению главы государства приняли отдельный раздел по развитию жилых массивов. Так, в ЖМ построили 42 км сетей водоснабжения, 17 км ливневых сетей, 11 км канализации, более 3,2 км сетей электроснабжения, 680 км сетей газоснабжения.Алтай Кульгинов

жилой массив жильцы

Фото: Александр Куприенко

По словам главы города, в жилых массивах построили 4 объекта образования, 2 спортивных комплекса, 300 дворов и общественных пространств, отремонтировали и построили 250 улиц протяженностью более 117 км, установили 3,7 тыс. опор освещения.

Это не просто цифры, это большая системная работа, которая уже позволила сделать проживание в ЖМ более комфортным. Но и этого еще недостаточно. Работы по развитию ЖМ продолжаются. На одной из встреч жители ЖМ Уркер как-то сказали, что "любуются огнями левого берега". Наша цель – сделать окраины комфортными для проживания. Над чем мы и работаем.Алтай Кульгинов

Астана строительство жилой массив

Фото: Александр Куприенко

Аким отметил, что отдельно хотел бы остановиться на жилом массиве "Лесопосадочный участок" (ЛПУ).

В ЛПУ проживает более 400 человек. На встрече горожане поднимали вопросы по воде, так как с момента появления данного ЖМ у людей нет центрального водоснабжения. Жителям приходится возить воду, что доставляет массу неудобств. Ранее мы разработали проект, сейчас уже приступили к строительству сетей центрального водоснабжения, водоотведения. Кроме того, со следующего года планируем начать проектирование газоснабжения в ЖМ ЛПУ, также запланировали строительство соцобъекта (детсад). На встрече рассмотрели и ряд других вопросов, – написал аким столицы.

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