Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов

В Казахстане 11 октября 2022 года в 18.00 часов завершилось выдвижение кандидатов в президенты страны, сообщает Zakon.kz.

К этому времени Центризбирком зарегистрировал пятерых кандидатов на президентские выборы:

Касым-Жомарта Токаева –действующего главу государства.

Нурлана Ауесбаева , представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

Мейрама Кажыкена , выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат".

Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл".

Каракат Абден – от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников".

Еще пять кандидатов в президенты подали в ЦИК документы, которые пока находятся на рассмотрении.

Жуматай Алиев – от общественного объединения "Халық демографиясы".

Талгат Ергалиев – от Союза строителей Казахстана.

Нуржан Альтаев – от республиканского общественного объединения "Мұқалмас".

Салтанат Турсынбекова – от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Хайрулла Габжалилов, выдвинутый РОО "Объединение оралманов "Асар".

Таким образом, на кресло главы государства претендуют 10 человек.

Что известно о кандидатах

Жигули Дайрабаев

Фото: Zakon.kz

Жигули Дайрабаев первым взял старт на предвыборной гонке. Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" 30 сентября выдвинула его в качестве своего кандидата на XХ внеочередном съезде.

Дайрабаев родился в 1954 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт им. Турара Рыскулова и Высшую школу агропромышленного комплекса.

С 2019 года работал в должности президента Ассоциации РОО "Союз фермеров Казахстана".

В 2022 году назначен председателем Комитета агропромышленного комплекса Президиума НПП "Атамекен".

Нурлан Ауесбаев

Фото: osdp

Впервые за последние 16 лет оппозиция в виде Общенациональной социал-демократической партии Казахстана (ОСДП) выдвинула своего кандидата в президенты. Им стал Нурлан Ауесбаев, он является председателем столичного филиала партии.

Родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое. Долгие годы работал на различных должностях в акиматах.

Мейрам Кажыкен

Фото: Facebook/meiram.kazhyken

Мейрам Кажыкен стал кандидатом от Содружества профсоюзов "Аманат". Документы в ЦИК представил 4 октября.

Он родился 5 апреля 1961 года в Майском районе Павлодарской области. Окончил Джамбульский гидромелиоративно-строительный институт (инженер гидротехник), аспирантуру Московского гидромелиоративного института, Национальную высшую школу государственного управления при президенте РК. Возглавляет Институт экономических исследований Международного научного комплекса "Астана".

Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda

5 октября сразу несколько республиканских общественных организаций выдвинули кандидатом в президенты действующего главу государства. В том числе — Национальная волонтерская сеть, Гражданский Альянс Казахстана, Молодежное объединение Qazaqstan Team, Организация ветеранов и Казахстанский союз спортсменов.

Кроме того, кандидатура Токаева была предложена и поддержана на внеочередном съезде правящей партии Amanat. С аналогичным заявлением выступили и Народная партия Казахстана, демократическая партия "Ак жол".

Впоследствии эти организации и республиканские общественные объединения образовали народную коалицию, от которой и была выдвинута кандидатура Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Токаев — действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооруженными силами РК с 20 марта 2019 года. Также возглавляет Совет Безопасности РК – с 5 января 2022 года.

Родился 17 мая 1953 года в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. Кандидат исторических наук, доктор политических наук.

Работал в МИД РК на различных должностях, был заместителем премьер-министра, премьер-министром РК, Государственным секретарем - министром иностранных дел РК. Также работал заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве. Был председателем Сената Парламента.

Каракат Абден

Фото: Zakon.kz

Каракат Абден выдвинута в кандидаты на пост президента РК от Национального альянса профессиональных социальных работников 7 октября 2022 года.

Она – мама 4 детей, известный общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.

Родилась в Акмолинской области в 1974 году. Имеет опыт работы на государственных должностях, в том числе более 10 лет в центральном аппарате Налогового комитета, в Академии государственного управления при президенте РК. Являлась депутатом маслихата города Астаны VI созыва.

Член попечительского совета Дома малютки и Детского дома, ментор и наставник для 15 воспитанников детского дома.

Жуматай Алиев

Фото: Хабар 24

Жуматая Алиева выдвинуло общественное объединение "Халық демографиясы". 10 октября. Стоит отметить, что в президенты он выдвигается уже второй раз. Впервые он заявил о себе на президентских выборах в 2019 году.

Тогда он не был зарегистрирован ЦИКом, так как не смог сдать тест на знание казахского языка. 19 ошибок насчитали эксперты в его сочинении на тему "Государство и религия". Комиссия пришла к выводу, что он не полностью владеет государственным языком.

Жуматай Алиев родился в 1952 году в Джамбульской области. Окончил Ленинградский государственный университет (философ) и Алма-Атинский институт народного хозяйства (экономист).

С 2001 по 2008 год Алиев занимал различные должности в Ассамблее народа Казахстана. Также он занимал должность депутата Мажилиса Парламента.

Талгат Ергалиев

Фото: parlam.kz

Председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев подал документы на регистрацию кандидатом на выборы президента Казахстана 10 октября.

Талгат Ергалиев родился 15 июля 1966 года. Окончил Агротехнический университет по специальности "Инженер-механик".

Начал свой трудовой путь с механизатора совхоза "Путь Ленина". Также работал преподавателем и заместителем декана факультета КСиПО КазАТУ. Был директором торговой компании. На разных должностях работал в строительстве на Карачаганакском месторождении.

Кроме того, занимал должности директора ГКП "Центр по выдаче разовых талонов", директора ТОО "Металлстройсервис", руководителя стройкомпании.

С 2010 года возглавляет РОЮЛ "Союз строителей Казахстана".

Нуржан Альтаев

Фото: Facebook/Нуржан Альтаев

Нуржан Альтаев представил документы в ЦИК 7 октября 2022 года. Достаточно известен своей общественной деятельностью.

Родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. О. Ауэзова (юрист), Академический инновационный университет (экономист), Almaty Management University.

Был директором ТОО «Центр обслуживания предпринимателей ЮКО», директором Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области, а также заместителем председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Кроме того, занимал должности вице-министра сельского хозяйства РК, вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

Салтанат Турсынбекова

Фото: Facebook/saltanat.tursynbekova

Салтанат Турсынбекова выдвинута 11 октября от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол". Она стала второй женщиной-кандидатом в президенты страны.

Много лет выступает за защиту гражданских прав преимущественно женщин и детей. Особо активна в сфере борьбы с семейно-бытовым насилием.

Является членом Общественного совета Астаны. Также была руководителем проекта "Казахстан без насилия в семье".

Салтанат Турсынбековой 56 лет, она из многодетной семьи, родилась и училась в сельской местности. Окончила Казахский государственный университет им. Кирова по специальности историк-обществовед и Московскую государственную юридическую академию по специальности юрист. Более 30 лет проработала на государственной службе, в том числе на руководящих должностях.

Хайрулла Габжалилов

Фото: скриншот видео

Его кандидатуру выдвинуло РОО "Объединение оралманов "Асар".

Габжалилов – историк, общественный деятель, известен также тем, что вместе с другими художниками принимал участие в разработке первого дизайна национальной валюты.

Выдвижение кандидатов на должность президента страны началось 23 сентября 2022 года.

Поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. Каждому кандидату необходимо собрать 118 273 достоверных подписи избирателей.

Кандидат в президенты должен иметь гражданство Казахстана по рождению. Быть не моложе 40 лет, проживать на территории страны последние 15 лет, иметь высшее образование, опыт работы на госслужбе или выборных должностях, обладать активным избирательным правом и свободно владеть государственным языком.

К регистрации представляется любое число кандидатов в президенты.

Выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября 2022 года.