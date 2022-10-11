Ситуация в Украине: Зеленский призвал к ограничениям на экспорт российской нефти, Орбан просит ЕС пересмотреть антироссийские санкции
Путин и Зеленский примут участие в саммите G20 15-16 ноября. Об этом пишут индонезийские издания со ссылкой на министра иностранных дел Ретно Марсуди.
Зеленский в очередной раз исключил переговоры с Путиным и призвал G7 ввести жесткие ограничения на экспорт российской нефти и газа.
Зеленский также предложил разместить на украинской границе с Беларусью международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение учений сил ядерного сдерживания.
Также Йенс Столтенберг предупредил, что причиной активизации пятой статьи устава НАТО, в которой описан принцип коллективной обороны альянса, могут стать гибридные и кибератаки на инфраструктуру стран организации. Таким образом он ответил на вопрос о возможных мерах НАТО в связи с ситуацией со взрывами на российских "Северных потоках".
Кроме того, генсек НАТО назвал гипотетическую победу России в конфликте в Украине поражением для альянса.
На высказывание Столтенберга сразу отреагировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что такое признание подтверждает участие НАТО в конфликте.
Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщает Der Spiegel.
Главы стран G7 заявили о поддержке настроя Украины на мирное урегулирование конфликта с РФ.
Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси по теме Запорожской АЭС.
Песков: Путин и Эрдоган 13 октября проведут встречу в Астане, они обсудят в том числе Украину и двусторонние отношения.
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