Ситуация в Украине: Зеленский призвал к ограничениям на экспорт российской нефти, Орбан просит ЕС пересмотреть антироссийские санкции

Путин и Зеленский примут участие в саммите G20 15-16 ноября. Об этом пишут индонезийские издания со ссылкой на министра иностранных дел Ретно Марсуди.

Зеленский в очередной раз исключил переговоры с Путиным и призвал G7 ввести жесткие ограничения на экспорт российской нефти и газа.

Зеленский также предложил разместить на украинской границе с Беларусью международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение учений сил ядерного сдерживания.

Также Йенс Столтенберг предупредил, что причиной активизации пятой статьи устава НАТО, в которой описан принцип коллективной обороны альянса, могут стать гибридные и кибератаки на инфраструктуру стран организации. Таким образом он ответил на вопрос о возможных мерах НАТО в связи с ситуацией со взрывами на российских "Северных потоках".

Кроме того, генсек НАТО назвал гипотетическую победу России в конфликте в Украине поражением для альянса.

На высказывание Столтенберга сразу отреагировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что такое признание подтверждает участие НАТО в конфликте.

Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщает Der Spiegel.

Главы стран G7 заявили о поддержке настроя Украины на мирное урегулирование конфликта с РФ.

Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси по теме Запорожской АЭС.

Песков: Путин и Эрдоган 13 октября проведут встречу в Астане, они обсудят в том числе Украину и двусторонние отношения.

Число погибших на Крымском мосту выросло до 4, среди них судья из Москвы – российские СМИ.

Россия будет жестко отвечать на все теракты и диверсии против своей критически важной гражданской инфраструктуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.