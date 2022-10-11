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Ситуация в Украине: Зеленский призвал к ограничениям на экспорт российской нефти, Орбан просит ЕС пересмотреть антироссийские санкции

Ситуация в Украине 11 октября Фото: Instagram/zelenskiy_officia
Главы стран G7 заявили о поддержке настроя Украины на мирное урегулирование конфликта с РФ, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал гипотетическую победу России в конфликте в Украине поражением для альянса, сообщает Zakon.kz.

  • Путин и Зеленский примут участие в саммите G20 15-16 ноября. Об этом пишут индонезийские издания со ссылкой на министра иностранных дел Ретно Марсуди.

  • Зеленский в очередной раз исключил переговоры с Путиным и призвал G7 ввести жесткие ограничения на экспорт российской нефти и газа.

  • Зеленский также предложил разместить на украинской границе с Беларусью международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал проведение учений сил ядерного сдерживания.

  • Также Йенс Столтенберг предупредил, что причиной активизации пятой статьи устава НАТО, в которой описан принцип коллективной обороны альянса, могут стать гибридные и кибератаки на инфраструктуру стран организации. Таким образом он ответил на вопрос о возможных мерах НАТО в связи с ситуацией со взрывами на российских "Северных потоках".

  • Кроме того, генсек НАТО назвал гипотетическую победу России в конфликте в Украине поражением для альянса.

  • На высказывание Столтенберга сразу отреагировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он отметил, что такое признание подтверждает участие НАТО в конфликте.

  • Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T SLM. Об этом сообщает Der Spiegel.

  • Главы стран G7 заявили о поддержке настроя Украины на мирное урегулирование конфликта с РФ.

  • Путин встретился с гендиректором МАГАТЭ Гросси по теме Запорожской АЭС.

  • Песков: Путин и Эрдоган 13 октября проведут встречу в Астане, они обсудят в том числе Украину и двусторонние отношения.

  • Число погибших на Крымском мосту выросло до 4, среди них судья из Москвы – российские СМИ.

  • Россия будет жестко отвечать на все теракты и диверсии против своей критически важной гражданской инфраструктуры, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Венгерский премьер Орбан призвал ЕС пересмотреть антироссийские санкции.

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