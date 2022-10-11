Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Названа официальная дата коронации Чарльза III

Названа официальная дата коронации Фото: Instagram/theroyalfamily
Торжественная церемония коронации короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 года - почти через восемь месяцев после смерти его матери Елизаветы II, передает Zakon.kz.

Вместе с Чарльзом III будет коронована его супруга королева-консорт Камилла. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Коронация будет отражать как ту роль, которую монархия играет сегодня, так и видение будущего, но при этом будет основываться на давних парадных традициях, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробности, касающиеся проведения церемонии, будут оглашены позднее.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.

Читайте также

Ситуация в Украине: Зеленский призвал к ограничениям на экспорт российской нефти, Орбан просит ЕС пересмотреть антироссийские санкции

Генсек НАТО анонсировал проведение учений сил ядерного сдерживания

МИД допустил полную эвакуацию сотрудников посольства Казахстана в Украине

Константин Вноровский
Чарльз III Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
Кандидатом в президенты Казахстана выдвинута женщина-правозащитник
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления