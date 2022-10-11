Названа официальная дата коронации Чарльза III

Торжественная церемония коронации короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 года - почти через восемь месяцев после смерти его матери Елизаветы II, передает Zakon.kz.

Вместе с Чарльзом III будет коронована его супруга королева-консорт Камилла. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Коронация будет отражать как ту роль, которую монархия играет сегодня, так и видение будущего, но при этом будет основываться на давних парадных традициях, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробности, касающиеся проведения церемонии, будут оглашены позднее.

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни 8 сентября на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III. 10 сентября его официально провозгласили королем Великобритании.