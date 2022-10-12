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Умерла исполнительница главной роли в сериале "Она написала убийство"

исполнительница главной роли Она написала убийство Фото: Facebook/officialangelalansbury
Одной из последних работ Анджелы Лэнсбери была главная роль в в мини-сериале PBS "Маленькие женщины", сообщает Zakon.kz.

Умерла исполнительница главной роли в сериале CBS "Она написала убийство" Анджела Лэнсбери, сообщает журнал People.

Она скончалась у себя дома в Лос-Анджелесе 11 октября за пять дней до своего 97-летия, сообщили ее дети.

Анджела Бриджид Лэнсбери была дочерью актрисы Мойны Макгилл. Мойна водила юную Анджелу на спектакли в лондонский Олд Вик и записала ее в школу искусств и танцев.

В 1940 году из-за войны семья Лэнсбери переехала в Нью-Йорк, где Мойна возобновила свою актерскую карьеру. Мать помогла дочери пройти кинопробы в Metro-Goldwyn-Mayer. 17-летняя девушка дебютировала в кино в роли горничной в триллере Ингрид Бергман-Чарльз Бойер 1944 года "Газовый свет".

За свою карьеру актриса была трижды номинирована на "Оскар", 18 раз – на премию "Эмми". В 2014 году она получила почетный титул дамы-командора ордена Британской империи.

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