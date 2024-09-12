Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж

Казахстанская актриса Альмира Турсын, получившая широкую известность, сыграв главную роль в фильме "Томирис", вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из ее страницы в Instagram, где 33-летняя актриса 11 сентября 2024 года разместила нежный видеоролик в белом платье, никак не подписав его. При этом личность супруга она не раскрыла.

Комментаторы порадовались за Альмиру и пожелали ей счастья:

"Поздравляю, Альмира! Счастья, благополучия".

"Восхитительно! Такая живая, счастливая, круто! Поздравляю! Рада за вас! Будьте счастливы!"

"Альмира, поздравляю вас с таким важным днем... Чтобы ваши глаза всегда были наполнены счастьем и любовью, как на этом видео".

"Какая вы красивая. Помню вас еще со времен КазНУ, когда участвовала в конкурсе мисс КазНУ, а вы были в составе жюри. Интеллект, красота, доброта – все про вас. Будьте самой счастливой".

Чуть ранее она делилась видео, снятым в мечети. В комментариях спросили, что происходит, на что актриса ответила: "неке қию".

Отметим, что Альмира Турсын не делится подробностями о своей личной жизни. В октябре 2021 года она призналась, что развелась с мужем, от которого родила сына. После актрисе приписывали роман с казахстанским режиссером Аканом Сатаевым, который и снял исторический фильм "Томирис".

Напомним, Альмира Турсын получила второе место в международном конкурсе красоты Mrs Globe.