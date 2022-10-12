Более 5,5 тысяч казахстанцев получили пособия и выплаты через Цифровую карту семьи
По информации Министерства труда и социальной защиты населения, возможностью получения пособия или выплаты без написания заявления воспользовались 5,5 тыс. человек, или 29,4%.
В ведомстве рассказали, что ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат. В том числе:
соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;
соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
соцвыплату на случай потери работы;
соцвыплату по потере кормильца;
пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;
пособие по инвалидности;
пособие многодетным семьям;
пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";
адресную социальную помощь.
Система действует следующим образом: при установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Человеку, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием.
После чего оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.
Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.
На основе данных информационных систем госорганов в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.
Этапы реализации проекта:
с 1 сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;
с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;
с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;
с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.
Как отметили в Минтруда, для исключения риска мошенничества необходимо отвечать только на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.