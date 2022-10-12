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Более 5,5 тысяч казахстанцев получили пособия и выплаты через Цифровую карту семьи

более 5,5 тыс. человек получили пособия благодаря Цифровой карте семьи Фото: Zakon.kz
С 1 сентября в Казахстане в пилотном режиме запущена информационная система "Цифровая карта семьи" (ЦКС), и 20 тыс. человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, возможностью получения пособия или выплаты без написания заявления воспользовались 5,5 тыс. человек, или 29,4%.

В ведомстве рассказали, что ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат. В том числе:

  • соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

  • соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

  • соцвыплату на случай потери работы;

  • соцвыплату по потере кормильца;

  • пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

  • пособие по инвалидности;

  • пособие многодетным семьям;

  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа";

  • адресную социальную помощь.

Система действует следующим образом: при установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Человеку, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием.

После чего оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

На основе данных информационных систем госорганов в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

Этапы реализации проекта:

  • с 1 сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;

  • с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

  • с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

  • с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

Как отметили в Минтруда, для исключения риска мошенничества необходимо отвечать только на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

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