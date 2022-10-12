Пленарное заседание Мажилиса – 12 октября 2022 года

В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 12 октября проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о цифровых активах и сопутствующие ему поправки. В этом же ряду изменения и дополнения в Конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана", Административный и Налоговый кодексы.

На рассмотрение во втором чтении выносят законопроект "О геодезии, картографии и пространственных данных" с поправками в связанные с ним законодательные акты.

Кроме того, рассмотрения ожидает проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством РК и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений".

В повестке дня значатся и новые законопроекты: об амнистии, а также по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных госорганах. Заключения также требуют проект закона "О развитии агломераций" и сопутствующие ему поправки.