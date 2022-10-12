Назначен новый глава Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли

Приказом министра торговли и интеграции РК Куаныш Еликбаев назначен на должность председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе премьер-министра РК, ранее занимавший этот пост Арман Абенов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Куаныш Еликбаев родился в 1988 году в Костанайской области.

Окончил Казахстанско-Британский технический университет, Университет международного бизнеса, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российский университет дружбы народов.

Трудовую деятельность начал в 2005 году программистом-администратором сети. С 2006 по 2007 год работал в частных компаниях, в 2009-2012 годах – ведущим специалистом, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора Департамента технического регулирования в АО "Главное диспетчерское управление нефтяной и газовой промышленности" ("Информационно-аналитический центр нефти и газа"), в 2012-2014 годах – консультантом отдела разработки технических регламентов, советником отдела методологии Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (Москва). С 2015 года по 2021 год занимал различные должности в управлениях ЕАЭС, Таможенного союза, а также в МНЭ и МИИР Казахстана.

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.