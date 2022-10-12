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Лицензии для майнеров – новый законопроект рассмотрели в Мажилисе

Казахстан цифровые активы законопроект регулирование Фото: pixabay
Законопроект "О цифровых активах в Республике Казахстан", инициированный депутатами, и сопутствующие ему поправки в пять законодательных актов одобрили в Мажилисе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона, который будет регулировать деятельность майнеров, является инициативой самих мажилисменов. По словам руководителя рабочей группы Екатерины Смышляевой, законопроекты разработаны во исполнение поручений главы государства по проблемам правового регулирования цифрового майнинга. Их главная цель – создание законодательной основы для сферы производства и обращения цифровых активов.

Майнеры становятся полноценными участниками экономики Казахстана. До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами. Казахстан использовался как сырьевой придаток индустрии блокчейна. Законопроектами мы обязуем майнеров лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения.Екатерина Смышляева

Частью экономики становятся также майнинг-пулы. Деятельность майнеров и майнинг-пулов будет регулироваться и лицензироваться Министерством цифровизации, а этап реализации криптовалюты предполагается проводить в рамках юрисдикции Международного финансового центра "Астана".

Таким образом исключаются риски для финансовой системы Казахстана, ведь криптовалюта в РК не является платежным средством, ее оборот запрещен.

В создаваемой экосистеме в рамках МФЦА появится новый финансовый институт – казахстанские криптобиржи.

Предлагается внедрить особый порядок регулирования оборота необеспеченных цифровых активов, включая их выпуск и обмен, а также определить порядок взаимодействия майнинговых компаний с Международным финансовым центром на этапе конвертации криптовалюты. Кроме того, в законопроекте закрепляются виды обеспеченных цифровых активов и определяется порядок оборота обеспеченных цифровых активов, что ранее не было закреплено в законодательстве Казахстана.

А одно из главных прогрессивных новшеств – налогообложение майнеров, которые до настоящего времени находятся вне налогового поля. Система налогообложения криптоиндустрии будет состоять из нескольких этапов: НДС при ввозе оборудования, плата за лицензию, плата за цифровой майнинг на киловатт, корпоративный подоходный налог с полученного вознаграждения, корпоративный подоходный налог с пула, плата с обмена на криптобиржах.

Как отмечалось, проект разрабатывался Комитетом по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса с привлечением госорганов и широкого круга экспертов. Новый законопроект затрагивает также Налоговый и Административный кодексы, законы "О разрешениях и уведомлениях" и "Об информатизации", а также Конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана".

Законопроект успешно прошел первое чтение. Работа над ним в Мажилисе продолжается.

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