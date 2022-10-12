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Закат Капшагая и рассвет Конаева: как меняется административный центр Алматинской области

Город Фото: Zakon.kz
В мае текущего года бывший Капшагай решением президента Касым-Жомарта Токаева обрел статус административного центра Алматинской области. Пока власти постепенно приводят его в соответствующее статусу состояние, некогда простой курортный городок поражает гостей контрастами.

На въезде в Конаев журналистов Zakon.kz встретила причудливая фигура, по всей видимости, снежного барса. Как отметил водитель, яркий зеркальный кот станет точкой притяжения молодоженов и любителей фотографироваться для соцсетей.

Скульптура

Фото: Zakon.kz

Красивая картинка поддерживается и далее, особенно в центре города. Скромный маленький сосед большого Алматы наконец обзавелся собственным шиком. Всюду – ухоженные клумбы, новенькие детские площадки и фотозоны.

Виды города

Фото: Zakon.kz

Растения

Фото: Zakon.kz

Улица

Фото: Zakon.kz

Дети

Фото: Zakon.kz

Впрочем, "тень Капшагая" все же пробивается из-под пышных одежд Конаева. Вот, например, интересное инженерное решение...

Уличное освещение

Фото: Zakon.kz

...и ржавое табло со старым названием.

Городская среда

Фото: Zakon.kz

И то, и другое, к слову, запечатлено близ городской площади, в непосредственной близости от акимата.

"Приоделся" местный парк. Старожилы еще помнят его как полузаброшенный пустырь, куда опасно отпускать гулять детей. В десятых годах территорию привели в порядок, и сейчас она выглядит куда привычнее глазу жителя мегаполиса.

Аттракционы

Фото: Zakon.kz

Парк

Фото: Zakon.kz

Аттракцион

Фото: Zakon.kz

Муниципальный пляж показался нам непривычно ухоженным даже после завершения купального сезона.

Крылья

Фото: Zakon.kz

Берег почти безлюдный, но чистый и располагающий к долгим прогулкам.

Пляж

Фото: Zakon.kz

Куда ни глянь, везде что-то спешно строится, меняется асфальт, облагораживается городская среда. Конаев будто пытается в сжатые сроки наверстать то, чего не успел в свою бытность Капшагаем.

Рабочие

Фото: Zakon.kz

Асфальт

Фото: Zakon.kz

Город

Фото: Zakon.kz

Стройка

Фото: Zakon.kz

Работа

Фото: Zakon.kz

А вот до здания автовокзала прогресс еще не добрался. Оттого встреча новых жителей, что, по замыслу властей, должны в скором времени сюда потянуться, выйдет не то чтобы радушной.

Здание

Фото: Zakon.kz

Здание

Фото: Zakon.kz

Виды города

Фото: Zakon.kz

Хотя проблема, конечно, не в том, что не всем городским локациям со времен смены статуса успели "навести марафет".

Сами конаевцы критикуют акимат за попытку "залепить подорожником" кровоточащую рану, ведь сияющий на солнце барс не решит их реальных проблем. А покраска домов "первой линии" едва ли сделает сами дома более комфортными для жизни. Что происходит там, за "припудренными" стенами? И почему в город с модными фотозонами все еще не рвутся толпы молодежи? На эти и другие вопросы местных жителей ответил руководитель пресс-службы акимата Алматинской области Галымурат Жукел.

Руководитель пресс-службы акимата Алматинской области

Фото: Zakon.kz

В справедливом Казахстане концепция утаивания проблем не имеет места быть. Мы сами все расскажем и покажем. Да, то, что сделано на данный момент, в основном касается эстетической красоты. Да, мы знаем, какие проблемы есть в городе. В первую очередь – стопроцентный износ канализационных насосных станций. Запах стоит... Мы летом сами сталкивались. Изначально мы вообще хотели объявить ЧС городского масштаба. Ведь, если разрушатся расположенные на возвышенности отстойники, нечистоты потекут в водохранилище, а это уже экологическая катастрофа. Жители жалуются на тараканов. Эта проблема тоже связана с канализацией. Надо менять трубы, чистить подвалы и только потом производить дезинфекцию. Галымурат Жукел

Спикер отметил необходимость проведения глубокой модернизации ЖКХ: дома ветхие, крыши текут, стояки в ненадлежащем состоянии. При включении отопления традиционно случаются аварии.

Здание

Фото: Zakon.kz

Канализация

Фото: Zakon.kz

Город

Фото: Zakon.kz

Ввиду того, что город стал областным центром, переехали сюда многие госслужащие. И когда начался новый учебный год, выявилась элементарная нехватка школ. Конечно, мы будем строить школы, открывать их по линии ГЧП. Можно довольно быстро возводить модульные здания. Но на этом останавливаться не планируем. Недавно заместитель акима области объявил наш грандиозный план. Мы хотим пригласить сюда ведущие вузы Алматы. Выделим хорошие земельные участки, создадим необходимую инфраструктуру. Ни для кого не секрет, что в Алматы возник вопрос по обеспечению студентов общежитиями. Здесь эта проблема решится.

По словам руководителя пресс-службы акимата Алматинской области , абсолютно все насущные вопросы конаевцев учтены в генплане города. В нем нашли отражение такие аспекты, как строительство домов, создание новых рабочих мест, расширение и модернизация действующей больницы, создание коммунального автопарка с современными автобусами, ускорение газификации и прочее.

Одним махом решить проблемы Конаева нереально, мы ставим задачи по приоритетности. Вся работа будет проводиться поэтапно. Город будет расти, расширяться. Но изменения требуют определенных неудобств, и я прошу горожан отнестись к этому с пониманием. Масштабные строительно-монтажные работы начнутся в следующем году. Галымурат Жукел

В завершение беседы спикер назвал настрой местных "в целом позитивным".

А на бывший Капшагай меж тем опускался вечер. И очень хочется верить, что рассвет нынешнего Конаева окажется именно таким, каким людям было обещано.

Люди

Фото: Zakon.kz

Животное

Фото: Zakon.kz

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