Депутат рассказала, как будут бороться с выводом капитала из Казахстана
Вопрос поднял депутат Данияр Алимбаев. Он отметил, что МФЦА очень часто называют офшорной зоной на территории Казахстана. В этой связи он поинтересовался, не облегчит ли вывод капитала из страны создание там криптовалютной экосистемы.
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что именно отсутствие всякого рода регулирования в данной сфере приводит к тому, что обменные потоки находятся в "серой" зоне, и таким образом в Казахстане процветает и вывод капиталов, и отмывание доходов.
Одной из целей проектов законов является хотя бы частично обелить эти процедуры, и тогда мы защитим наших розничных инвесторов, порядочных инвесторов, у которых чистые капиталы, от рисков, связанных с участием в черных обменниках или каких-то нелегальных криптобиржах. Они смогут совершать открыто сделки на казахстанской криптобирже. А та часть, которая находится в криминальной зоне, с ними будут бороться соответствующие органы. Здесь мы это предусмотрели. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева
Плюс, по ее словам, в МФЦА действуют правила, которые предусматривают борьбу с отмыванием доходов. В итоге у криптобирж будут четкие обязательства по предоставлению информации по подозрительным операциям, по операциям с допустимыми объемами.
Они являются субъектами финмониторинга, поэтому здесь мы, наоборот, ожидаем обеления рынка. Екатерина Смышляева
12 октября депутаты мажилиса приняли проект закона, которым майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения.