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Депутат рассказала, как будут бороться с выводом капитала из Казахстана

криптовалюты Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты рассказала, как будут бороться с выводом капитала из страны на фоне создания на площадке МФЦА криптобирж, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Данияр Алимбаев. Он отметил, что МФЦА очень часто называют офшорной зоной на территории Казахстана. В этой связи он поинтересовался, не облегчит ли вывод капитала из страны создание там криптовалютной экосистемы.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что именно отсутствие всякого рода регулирования в данной сфере приводит к тому, что обменные потоки находятся в "серой" зоне, и таким образом в Казахстане процветает и вывод капиталов, и отмывание доходов.

Одной из целей проектов законов является хотя бы частично обелить эти процедуры, и тогда мы защитим наших розничных инвесторов, порядочных инвесторов, у которых чистые капиталы, от рисков, связанных с участием в черных обменниках или каких-то нелегальных криптобиржах. Они смогут совершать открыто сделки на казахстанской криптобирже. А та часть, которая находится в криминальной зоне, с ними будут бороться соответствующие органы. Здесь мы это предусмотрели. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

Плюс, по ее словам, в МФЦА действуют правила, которые предусматривают борьбу с отмыванием доходов. В итоге у криптобирж будут четкие обязательства по предоставлению информации по подозрительным операциям, по операциям с допустимыми объемами.

Они являются субъектами финмониторинга, поэтому здесь мы, наоборот, ожидаем обеления рынка. Екатерина Смышляева

12 октября депутаты мажилиса приняли проект закона, которым майнеров обяжут лицензироваться в Казахстане, то есть создавать юридические лица и становиться полноценными субъектами налогообложения.

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