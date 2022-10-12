Токаев наградил эмира Катара орденом "Алтын Қыран"

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани орденом "Алтын Қыран", сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев вручил находящемуся в Казахстане с государственным визитом эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".

Фото: akorda.kz

В ходе церемонии вручения ордена Касым-Жомарт Токаев отметил авторитет эмира Катара среди соотечественников, его мудрость в деле руководства страной и выдающиеся личные качества, а также значительный вклад в сохранение безопасности и стабильности в мире.

Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, на встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе в этом году была достигнута договоренность об установлении стратегического партнерства между двумя государствами.

Президент Казахстана подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений.

Орденом "Алтын Қыран" были награждены председатель КНР Си Цзиньпин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и король Саудовской Аравии.

Орден "Алтын Қыран" – высшая государственная награда Республики Казахстан. Им награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед РК. Кандидатуры для награждения орденом "Алтын Кыран" определяются президентом Казахстана.