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Выгоднее платить ипотеку "7-20-25", чем снимать арендное жилье

ипотека история 7-20-25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Таким личным опытом с нами поделился житель Алматы Марат Дарибаев. Дарибаевы – одна из многих тысяч казахстанских семей, которые благодаря ипотечной программе "7-20-25" стали обладателями собственного жилья.

Как рассказал счастливый новосел, они с семьей переехали в южную столицу из Шымкента более 10 лет назад. Все это время снимали квартиру, между тем семья разрасталась – сегодня Марат с супругой воспитывают детей. Естественно, встал вопрос о покупке собственного жилья.

В том году после тщательных раздумий, удачных примеров родственников и друзей, которые также оформили жилье по "7-20-25", семья Дарибаевых также решила обратить внимание на эту программу после анализа всех ипотечных программ.

Я пришел в отделение Народного банка в Алматы. Менеджер досконально все рассказал мне о программе. Я самостоятельно смотрел квартиры на рынке, итоговый выбор меня вполне устроил, и я выбрал квартиру, – рассказывает Марат.

После прохождения всех необходимых процедур Дарибаевы взяли по программе "7-20-25" двухкомнатную квартиру в новом доме. Сделали ремонт и вот уже больше года проживают в собственной квартире. Отвечая на вопрос, стало ли легче по деньгам, Марат отвечает, что безусловно.

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Фото: из личного архива Дарибаевых

На сегодняшний день наш ежемесячный ипотечный платеж составляет меньше, чем мы платили за аренду квартиры. Кроме того, конечно, радует тот факт, что мы знаем, за что мы платим, – за свою квартиру, – делится Марат Дарибаев.

По его словам, жилой комплекс расположен в хорошем месте с развитой инфраструктурой, недалеко от дома есть детские сады и школа.

На начало октября уже свыше 54 тысяч казахстанских семей приобрели жилье по программе "7-20-25".

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