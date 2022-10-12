Казахстанские пользователи Facebook потеряли десятки тысяч подписчиков за ночь
К примеру, у Алишера Еликбаева было больше 40 тыс. подписчиков – стало 9,7 тыс. У правозащитника Джохара Утебекова – с 61 тыс. до 9,7 тыс. На Бейбита Алибекова было подписано 26 000 человек, а сейчас – 9,6 тыс.
Также потерял своих подписчиков общественный деятель Арман Шураев. У него было 60 тыс. подписчиков стало 4,8 тыс.
Правозащитница Дина Тансари тоже потеряла подписчиков.
Та же участь настигла российских и украинских блогеров.
Также пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг. На него было подписано 119 млн человек, а сейчас – около 10 тыс.
Официальных комментариев пока не поступало.
4 марта Роскомнадзором РФ было принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории России.