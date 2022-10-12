Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау из школы эвакуировали 800 учеников и 70 учителей после сообщения о "бомбе"

В Атырау из школы эвакуировали 800 учеников и 70 учителей Фото: скриншот видео
В Атырау 12 октября директор школы №2 получил сообщение о подрыве учебного заведения в 10:00. Об этом он сообщил оператору "102" около 08:20, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции эвакуировали из школы около 800 учеников и 70 учителей.

В ходе осмотра здания школы №2 никаких взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время ведется работа по установлению владельца сообщения.Пресс-служба ДП Атырауской области

В областном департаменте полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено уголовное наказание по ст. 273 УК РК.

19 сентября заместитель начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев рассказал о случаях "минирования" объектов несовершеннолетними. Он напомнил, что в последнее время в Астане и Алматы, а также в отдельных регионах страны крупные торгово-развлекательные центры, аэропорты, школы, здания судебных органов и даже больницы неоднократно подвергались анонимным атакам со стороны неизвестных лиц.

Читайте также

Школу в Атырау "заминировал" 14-летний ученик

В Жетысуской области 6-летний мальчик погиб, упав с лошади

В Алматинской области разграбили 15 могил

Динара Халдарова
Атырау Атырауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Город
Закат Капшагая и рассвет Конаева: как меняется административный центр Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления