В Атырау из школы эвакуировали 800 учеников и 70 учителей после сообщения о "бомбе"

В Атырау 12 октября директор школы №2 получил сообщение о подрыве учебного заведения в 10:00. Об этом он сообщил оператору "102" около 08:20, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Атырауской области.

В ведомстве отметили, что сотрудники полиции эвакуировали из школы около 800 учеников и 70 учителей.

В ходе осмотра здания школы №2 никаких взрывных устройств не обнаружено. В настоящее время ведется работа по установлению владельца сообщения. Пресс-служба ДП Атырауской области

В областном департаменте полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено уголовное наказание по ст. 273 УК РК.

19 сентября заместитель начальника Департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев рассказал о случаях "минирования" объектов несовершеннолетними. Он напомнил, что в последнее время в Астане и Алматы, а также в отдельных регионах страны крупные торгово-развлекательные центры, аэропорты, школы, здания судебных органов и даже больницы неоднократно подвергались анонимным атакам со стороны неизвестных лиц.