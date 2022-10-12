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Касым-Жомарт Токаев встретил Реджепа Эрдогана в аэропорту Астаны

встреча аэропорт Астана Фото: akorda.kz
12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту встретил президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Эрдоган прибыл в Астану с государственным визитом.

президент Турции прилетел в Астану

Фото: akorda.kz

В столичном аэропорту президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, – говорится в сообщении Акорды.

12 октября состоится IV заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

Днем ранее, 11 октября, Токаев встретил в аэропорту эмира Катара.

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