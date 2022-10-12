Касым-Жомарт Токаев встретил Реджепа Эрдогана в аэропорту Астаны
Фото: akorda.kz
12 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту встретил президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.
Эрдоган прибыл в Астану с государственным визитом.
Фото: akorda.kz
В столичном аэропорту президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев, – говорится в сообщении Акорды.
12 октября состоится IV заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
Днем ранее, 11 октября, Токаев встретил в аэропорту эмира Катара.
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