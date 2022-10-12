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В Казахстане электронные документы уравняли с бумажными

В Казахстане уравняли цифровые и бумажные документы Фото: Zakon.kz
Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 30 сентября 2022 года утверждены Правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов, сообщает Zakon.kz.

Сервис цифровых документов является частью мобильного приложения "электронного правительства", доступ к которому обеспечивается посредством мобильного приложения и информационных систем пользователей.

Этот сервис предназначен для отображения и использования документов по QR-коду или короткому коду, генерируемых после предоставления субъектом доступа к цифровому документу.

Как отмечается, все электронные документы, доступные в сервисе цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.

При использовании функции "Открыть доступ" генерируется защищенный QR-код и короткий код, предоставляющий временный доступ третьим лицам к просмотру документа. При этом доступ третьих лиц к цифровым документам осуществляется с согласия субъекта.

В мобильном приложении третье лицо авторизуется и считывает QR-код через камеру абонентского устройства сотовой связи в мобильном приложении.

Отметка о просмотре документов фиксируется в личных кабинетах субъекта и третьего лица на веб-портале "электронного правительства".

При успешном результате проверки QR-кода или короткого кода доступа мобильное приложение выводит цифровой документ посредством вызова сервисов государственных органов или организации.

Приказ вводится в действие с 22 октября 2022 года.

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Лариса Черненко
МЦРИАП Казахстан
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