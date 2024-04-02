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При обращении в банки можно будет использовать электронное удостоверение личности

При обращении в банки можно будет использовать электронное удостоверение личности, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 10:29 Фото: Zakon.kz
МЦРИАП приказом от 19 марта 2024 года внесло изменения в Правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что при получении платежных и финансовых услуг (в банках. – Прим. ред.) документы, удостоверяющие личность, используются финансовыми и платежными организациями и представляются им посредством сервиса цифровых документов при личном обращении физических лиц.

Приказ вводится в действие с 12 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане принят закон, вводящий запрет на сбор копий удостоверений личности.

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Лариса Черненко
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