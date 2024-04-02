При обращении в банки можно будет использовать электронное удостоверение личности
Фото: Zakon.kz
МЦРИАП приказом от 19 марта 2024 года внесло изменения в Правила отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов, сообщает Zakon.kz.
В частности, правила дополнены пунктом о том, что при получении платежных и финансовых услуг (в банках. – Прим. ред.) документы, удостоверяющие личность, используются финансовыми и платежными организациями и представляются им посредством сервиса цифровых документов при личном обращении физических лиц.
Приказ вводится в действие с 12 апреля 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане принят закон, вводящий запрет на сбор копий удостоверений личности.
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