Январские события стали толчком к взрослению государства и общества – экспертное мнение

После трагических январских событий, которые были самыми тяжелыми в истории независимого Казахстана, наша страна в беспрецедентных геополитических условиях проходит политическую и социальную трансформацию, сообщает Zakon.kz.

В первых числах января 2022 года на западе Казахстане начались массовые протесты граждан, недовольных ценами на сжиженный нефтяной газ, чем и воспользовались экстремисты, организовавшие широкомасштабный теракт с целью захвата власти. В ряде городов и регионов стали происходить столкновения с полицией и военнослужащими. Особенно тяжелая ситуация была в Алматы, где в ночь с 4 на 5 января активизировавшиеся экстремистские группировки начали вооруженные нападения на акимат, полицию, прокуратуру, КНБ, больницы, телецентр, аэропорт, оружейные магазины и другие объекты важного стратегического значения.

Фото: пресс-служба в/ч 5571 регионального командования "Оңтүстік" Нацгвардии РК

В последующем начались погромы и мародерство в ТРЦ и магазинах. В ходе бесчинств погибло более двухсот человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, журналисты, мирные жители. Свыше тысячи человек получили ранения.

В результате беспорядков и теракта стране был нанесен колоссальный ущерб – свыше ста миллиардов тенге.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал январские события широкомасштабным терактом с участием профессионально подготовленных террористов и международных банд. В Казахстане был введен режим ЧП. Президент принял отставку правительства и обратился за помощью к главам ОДКБ.

Для стабилизации ситуации глава государства принял ряд других неотложных, но в то же время эффективных мер. Так, поручил правительству рассмотреть ситуацию с газом в Жанаозене и создать правительственную комиссию для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. В итоге в Западном регионе было принято решение о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге за литр и даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Токаев обратился к демонстрантам с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства казахстанского общества. Также он выступил с заявлением о ситуации в стране и еще раз обратился к гражданам с просьбой проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. "Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие", – заявил президент.

4-5 января протестный бум охватил многие регионы Казахстана, и особенно Алматы. Здесь были сожжены и разбиты 33 спецмашины, из них 16 полицейских, 7 – скорой помощи, 2 пожарные машины, 7 грузовиков и бензовоз. Пострадало около 300 предпринимателей, 120 магазинов, более 100 офисов и 80 объектов общепита.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники правоохранительных и силовых органов в те тяжелые дни несли службу по 22 часа в сутки – участвовали в ликвидации беспорядков. В ходе столкновений с агрессивно настроенными людьми сотни из них получили травмы. Один из них –

Фото: из личного архива Диаса Сапаралы

5 января в Алматы был сильный туман, видимость была в пределах 10 метров. Агрессивно настроенные молодые люди бежали на нас со всех сторон. Их было очень много. Они поджигали полицейские машины, кидали в нас и правоохранителей палки, камни, арматуру. Также у них были бутылки с коктейлем Молотова. Они били нас по ногам, а меня – по голове, по лицу, сломали мне руку. Толпа была неуправляемой. Мы всю ночь были на площади, вытесняли их, столкновения не прекращались ни на минуту. У нас не было оружия, мы не стреляли, у нас были только дубинки и щиты. Сержант взвода, инструктор по боевой подготовке воинской части 5571 регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК Диас Сапаралы

По данным регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК, во время январских событий около 400 бойцов получили травмы, из них более 200 – в Алматы. В Шымкенте один из гвардейцев был ранен из огнестрельного оружия. Двое гвардейцев – Мадияр Кайсаров из Кызылорды и Айбат Аманов из Талдыкоргана – погибли.

Вечером 5 января президент Касым-Жомарт Токаев выступил со срочным обращением к народу Казахстана, где отметил, что "ситуация в стране крайне напряженная, около половины ее территории охвачено беспорядками, есть убитые, раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, грабят магазины. …Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".

В тот же день глава государства провел заседание Совета Безопасности и указал на необходимость принятия срочных мер, в том числе проведение контртеррористической операции с целью дать отпор террористам. Во всех регионах Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.

Президент также поручил правительству создать специальную следственную группу для выявления причин произошедшего и виновных, повысить боевую готовность, поддержать моральный дух военнослужащих, стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

В связи с гибелью людей в результате террористических актов 10 января 2022 года был объявлен в Казахстане Днем общенационального траура.

По мнению генерал-майора, председателя "Совета генералов" Махмута Телегусова, нападавшие были хорошо подготовленными, организованными и централизованно управляемыми боевыми группировками.

Организаторы из столицы, отдельных регионов и правоохранительных органов, используя наличие большого количества митингующих, направили под их прикрытием свои заранее подготовленные несколько тысяч боевиков-наемников. Они планировали захватить Алматы и дислоцированные на его территории воинские части, склонить военнослужащих и силовиков на свою сторону, блокировать город, создать плацдарм для наращивания состава группировки и силовыми методами добиться основной цели заговора – захвата власти. Генерал-майор, председатель "Совета генералов" Махмут Телегусов

Генерал считает, что "организаторами этих террористических атак были в основном влиятельные люди нашего государства, у них были пособники из правоохранительных органов, которые настроены против государственной власти. Это было открытое предательство. Они были уверены, что их план исполнится, они готовились к этому долго и тщательно".

Генерал милиции в запасе, член "Совета генералов" Осман-Рустамбек Бижигитов разделяет мнение коллеги.

Январские события были спланированным терактом, их целью был государственный переворот. Следовательно, была подготовка, и вся эта огромная бесчинствующая толпа была ведома. Если бы деструктивные силы захватили департаменты полиции всех областей, а у каждого из них – крупнейший арсенал оружия, то еще бы один день – и госпереворот бы состоялся. Генерал милиции в запасе, член "Совета генералов" Осман-Рустамбек Бижигитов

Благодаря своевременно принятым главой государства мерам очаги террористических угроз были нейтрализованы, ситуация стала стабилизироваться. Началась работа по восстановлению разрушенных зданий и объектов, зачистке мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков, также производились фиксация и сбор следов преступной деятельности.

Фото: akorda.kz

Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ,отметил, что за несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю Независимости.

Главной целью организаторов беспорядков в Казахстане были захват власти и попытка государственного переворота. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами. Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы. Это урок для Казахстана, но он будет полезен для всех государств – партнеров ОДКБ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По подозрению в антиобщественных акциях были задержаны сотни лиц, изъяты сотни единиц боеприпасов, оружия. По данным Генпрокуратуры, на 11 января были начаты 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Ущерб от беспорядков в Казахстане составил около 104 млрд тенге.

За прошедшие месяцы многие задержанные лица, подозреваемые в участии в массовых беспорядках во время январских событий, были освобождены в связи с невиновностью. А часть осужденных, по мнению директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркина Тукумова, должна быть амнистирована.

Фото: Информационный центр ДДнТ

Спустя месяцы с трагического января, по мере опадания шумовой завесы и понимания, что социальное недовольство людей было использовано организованной группой части элиты против власти, Казахстан проходит политическую и социальную трансформацию.

Проходит, напомню, в беспрецедентных геополитических условиях. Конечно, с учетом того, что часть митингующих была использована в конкретных целях политической дестабилизации и, в принципе, не осознавала свою причастность, должна быть амнистирована, если не нанесла кому-либо серьезный физический или материальный ущерб. Амнистия – это, по сути, не просто правовой акт, но и серьезный политический шаг в построении Справедливого Казахстана и справедливом расследовании январских событий. Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов

Эти трагические дни стали этапом взросления и государства, и общества. Многие государства в своем развитии проходят такие испытания. Но не все делают из этого уроки и выводы. Говоря об этом, политолог выразил надежду: "Мы должны сделать свои выводы и идти дальше в построении современного, развитого Казахстана. Поэтому, считаю, амнистия должна снять некоторое общественное напряжение в этом вопросе, и мы должны думать о следующих стратегических шагах. Выборы пройдут, и президентские, и парламентские. Впереди большая работа по модернизации всего Казахстана".

Фото: КИСИ при президенте РК

– В начале года все мы стали свидетелями и очевидцами событий, которые найдут свое отражение в современной истории нашего независимого государства, – отметила. – Еще рано давать оценку и интерпретацию произошедшего, это сделают за нас будущие поколения. Но расставить акценты и представить объективную картину случившегося мы обязаны, поскольку, опираясь на них, и по ним будет со временем писаться история. Трагические январские события положили начало новому этапу развития Казахстана. Чаще всего триггером каких-либо революционных событий и переворотов выступает одно малозаметное локальное событие, но в его основе лежат глубокие причины. Так и январские события начались с протестов местного населения на повышение цен на газ.

Если обратить внимание на действия руководства страны, в частности президента, то можно сказать, что те решения, которые были приняты им в тот момент, привели к быстрой стабилизации ситуации в стране и вернули население к мирной жизни. Конечно, можно по-разному интерпретировать эти его действия, но, главное, они оказались эффективными и не позволили дальше разворачиваться трагическим событиям. Последующие действия главы государства были нацелены на устранение закоренелых причин, в том числе коррупции, олигархической модели экономики, изжившей себя политической системы. Руководитель представительства КИСИ при президенте РК в г. Алматы Асель Абен

В своем мартовском Послании президент четко расставил акценты, начав с политических реформ и антикризисных мер и тем самым дав время правительству на разработку экономических реформ. Для их успешной реализации и перехода на новый уровень необходима в том числе консолидация общества, резюмировала политолог.