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В Германии появился самый быстрый электрокар

В Германии появился самый быстрый электрокар Фото: скриншот видео
Студенческий электрокар из Германии побил рекорд. Он разогнался до 100 км/ч за 1,416 секунды. Предыдущий рекорд в 1,513 секунды продержался шесть лет, сообщает Zakon.kz.

С этим результатом болид попал в Книгу рекордов Гиннесса.

20 студентов команды GreenTeam из Университета Штутгарта собрали автомобиль из углеродного волокна. Электрокар весит менее 145 килограммов.

Сверхнизкая снаряженная масса, 241-сильная установка и полный привод обеспечивают пиковое ускорение примерно в 2,5 g. Отметим, автомобили "Формулы-1" демонстрируют в среднем 2 g.

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Анастасия Стативкина
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