В Германии появился самый быстрый электрокар

Фото: скриншот видео

Студенческий электрокар из Германии побил рекорд. Он разогнался до 100 км/ч за 1,416 секунды. Предыдущий рекорд в 1,513 секунды продержался шесть лет, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: