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Токаев: Турция входит в Топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана

Токаев: Турция входит в топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Турции провели 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в повестку дня заседания были включены 5 вопросов: внешняя политика и инвестиции, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт и логистика, военная промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Президент Казахстана отметил динамично развивающееся торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.

Наша цель – довести взаимный торговый оборот до 10 миллиардов долларов. За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан 4,35 миллиарда долларов. А наша страна вложила в Турцию 1,13 миллиарда долларов. Турция входит в Топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана. В целом, транзитно-транспортные связи играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли. Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки. На сегодняшней встрече мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению. В июне этого года в Баку состоялась встреча в трехстороннем формате. Мы намерены продолжить эту традицию. Предлагаем провести следующую встречу в Актау.Касым-Жомарт Токаев

Президент Турции от себя лично и от имени своей делегации поблагодарил за гостеприимство казахский народ и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами во всех сферах.

Мы принимаем участие в диверсификации экономики Казахстана. Уверен, что и наши компании внесут вклад в реализацию инициатив, направленных на обеспечение занятости народа. Мы договорились довести торговый оборот в краткосрочной перспективе до 5 миллиардов долларов, в среднесрочной – до 10 миллиардов долларов. Пока все идет по плану. Наше сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволяет нам в краткие сроки достичь намеченного на среднесрочный период. Растет значение Каспия. Трехсторонняя встреча в Баку прошла успешно. Надеемся, что встреча в Актау позволит продвинуть эту работу. Мы на должном уровне выполняем свои обязательства перед мировым сообществом по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Считаю, что в этом плане можно использовать потенциал богатого пшеницей Казахстана.Реджеп Тайип Эрдоган

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