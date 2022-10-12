Токаев: Турция входит в Топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана

Президенты Казахстана и Турции провели 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в повестку дня заседания были включены 5 вопросов: внешняя политика и инвестиции, торгово-экономическое сотрудничество, транспорт и логистика, военная промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Президент Казахстана отметил динамично развивающееся торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами.

Наша цель – довести взаимный торговый оборот до 10 миллиардов долларов. За последние 15 лет Анкара инвестировала в Казахстан 4,35 миллиарда долларов. А наша страна вложила в Турцию 1,13 миллиарда долларов. Турция входит в Топ-10 крупнейших инвесторов Казахстана. В целом, транзитно-транспортные связи играют важную роль в наращивании потенциала двусторонней торговли. Мы призываем развивать Транскаспийский коридор для сокращения расходов на перевозки и сроков доставки. На сегодняшней встрече мы обсуждали этот вопрос и пришли к общему мнению. В июне этого года в Баку состоялась встреча в трехстороннем формате. Мы намерены продолжить эту традицию. Предлагаем провести следующую встречу в Актау. Касым-Жомарт Токаев

Президент Турции от себя лично и от имени своей делегации поблагодарил за гостеприимство казахский народ и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества между двумя странами во всех сферах.