Токаев и Эрдоган обсудили вопросы расширения взаимной торговли

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе заседания глава государства отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

"Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый г-н президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более 60 договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 5 млрд долларов. Президент сообщил, что наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 млрд долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.

Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.

Ранее Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары.