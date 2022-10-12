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По итогам встречи Токаева и Эрдогана подписано несколько документов

Токаев и Эрдоган подписали несколько документов по итогам встречи Фото: akorda.kz
12 октября по итогам переговоров в присутствии глав государств членами официальных делегаций было подписано несколько документов, сообщает Zakon.kz.

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области здравоохранения.

2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики в области ветеринарии и безопасности пищевой продукции.

3. Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области музейного дела, охраны и реставрации памятников.

4. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры и туризма Турецкой Республики в области культуры.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Турецкой Республики о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации и оценки соответствия.

6. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики.

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