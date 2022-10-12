Кандидат Жуматай Алиев соответствует требованиям законодательства – ЦИК РК

Центризбирком признал кандидатуру Жуматая Алиева соответствующей требованиям законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жуматай Алиев баллотируется в президенты РК от РОО "Халық демографиясы".

Кандидат Жуматай Алиев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом "О выборах в РК". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Ранее претендент подтвердил свое владение государственным языком, сдав экзамен Лингвистической комиссии ЦИК РК.

Жуматай Алиев баллотируется на президентские выборы второй раз. Ранее в 2019 году он не смог сдать экзамен на владение государственным языком.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября.