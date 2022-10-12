В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: pexels
13 октября в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Уральске ночью и утром – туман.
На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 16 м/с.
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