В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Фото: pexels

13 октября в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

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