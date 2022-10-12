Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: pexels
13 октября в четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Уральске ночью и утром – туман.

На северо-востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 16 м/с.

Читайте также

Объединение "Мұқалмас" через суд требует признать недействительным выдвижение Альтаева

Кандидат Жуматай Алиев соответствует требованиям законодательства – ЦИК РК

Школу в Атырау "заминировал" 14-летний ученик

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
Названа дата включения отопления в Алматы
Отопительный сезон в Алматы начнется в штатном режиме
Хроника раскрытых и нераскрытых "заказных" убийств в Алматы
Убийства по найму: бывший следователь рассказал о заказных преступлениях в Алматы
Город
Закат Капшагая и рассвет Конаева: как меняется административный центр Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления