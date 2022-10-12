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На Астанинском водохранилище найдены тела двух рыбаков

авто Фото: Zakon.kz
Тела двух рыбаков найдены спасателями на Астанинском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

10 октября при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах пропали двое жителей города Темиртау 1972 и 1975 года рождения.

На поисково-спасательные работы задействованы шесть человек личного состава ДЧС и одна техника, одно плав. средство, два человека личного состава и две техники Департамента полиции, местные исполнительные органы, четыре волонтера и две единицы техники, два плавсредства, оборудованных стационарным эхолотом. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Первого нашли 11 октября. Тело второго рыбака, 1972 года рождения, было поднято со дна озера в 500 м от берега на глубине 1,5 м.

Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при ловле рыбы, основные из них – не рыбачить в нетрезвом состоянии и надевать жилеты при нахождении на воде.

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Елена Беляева
Акмолинская область
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