На Астанинском водохранилище найдены тела двух рыбаков

Тела двух рыбаков найдены спасателями на Астанинском водохранилище, сообщает Zakon.kz.

10 октября при ловле рыбы на моторной лодке при неизвестных обстоятельствах пропали двое жителей города Темиртау 1972 и 1975 года рождения.

На поисково-спасательные работы задействованы шесть человек личного состава ДЧС и одна техника, одно плав. средство, два человека личного состава и две техники Департамента полиции, местные исполнительные органы, четыре волонтера и две единицы техники, два плавсредства, оборудованных стационарным эхолотом. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Первого нашли 11 октября. Тело второго рыбака, 1972 года рождения, было поднято со дна озера в 500 м от берега на глубине 1,5 м.