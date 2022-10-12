Кандидатура Салтанат Турсынбековой соответствует требованиям закона – ЦИК РК
Фото: Facebook/saltanat.tursynbekova
Центризбирком принял решение о признании кандидатуры правозащитницы Салтанат Турсынбековой соответствующей требованиям избирательного законодательства РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Турсынбекова выдвинута на внеочередные президентские выборы от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".
Кандидат Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям, предъявляемым к ней Конституцией и Конституционным законом "О выборах в РК".Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров
Центризбиркомом выданы в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата.
Ранее претендентка подтвердила владение государственным языком, сдав экзамен Лингвистической комиссии ЦИК РК.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 20 ноября 2022 года.
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