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Ситуация в Украине: США с начала конфликта выделили Киеву $16,8 млрд, Грузия отрицает причастность к подрыву Крымского моста

Украина Фото: pixabay
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что общий объем военной помощи Штатов Киеву с момента начала военного конфликта достиг 16,8 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

  • На улицах Украины с билбордов убирают изображения предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска.

  • Также украинцы решили отменить Земфиру после того, как певица унесла флаг их страны за кулисы. Его бросили на сцену во время выступления артистки на Кипре 9 октября.

  • Совместная следственная группа из ФРГ, Дании и Швеции приступила к расследованию деталей инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

  • Грузия не причастна к делу о подрыве Крымского моста, подозрительные факты на таможне не фиксировались – МВД Грузии.

  • Антитеррористическая комиссия примет решение о режиме работы школ в Крыму 13 октября. Возможно, образовательные учреждения на время переведут на дистанционное обучение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

  • Украинцы должны снизить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25%, чтобы избежать веерные отключения, заявил премьер-министр страны.

  • Россияне, постоянно проживающие в Германии, сообщают о попытках вручения им фальшивых повесток с требованием явиться в "военный комиссариат", якобы находящийся на территории дипмиссии РФ в Берлине.

  • Послы ЕС согласовали проведение масштабных тренировочных мероприятий для украинских солдат, обучение пройдут не менее 15 тыс. человек, сообщает AFP.

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