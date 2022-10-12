Ситуация в Украине: США с начала конфликта выделили Киеву $16,8 млрд, Грузия отрицает причастность к подрыву Крымского моста

На улицах Украины с билбордов убирают изображения предпринимателя и миллиардера из США Илона Маска.

Также украинцы решили отменить Земфиру после того, как певица унесла флаг их страны за кулисы. Его бросили на сцену во время выступления артистки на Кипре 9 октября.

Совместная следственная группа из ФРГ, Дании и Швеции приступила к расследованию деталей инцидентов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Грузия не причастна к делу о подрыве Крымского моста, подозрительные факты на таможне не фиксировались – МВД Грузии.

Антитеррористическая комиссия примет решение о режиме работы школ в Крыму 13 октября. Возможно, образовательные учреждения на время переведут на дистанционное обучение, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Украинцы должны снизить потребление электроэнергии в вечерние часы на 25%, чтобы избежать веерные отключения, заявил премьер-министр страны.

Россияне, постоянно проживающие в Германии, сообщают о попытках вручения им фальшивых повесток с требованием явиться в "военный комиссариат", якобы находящийся на территории дипмиссии РФ в Берлине.