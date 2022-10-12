С Байконура стартовала ракета "Протон-М"

12 октября 2022 года в 21:00 по времени Астаны с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М". Она вывела разгонный блок ДМ-03 с ангольским телекоммуникационным спутником "Ангосат-2" на суборбитальную траекторию, сообщает Zakon.kz.

На данный момент разгонный блок ДМ-03 "везет" спутник на целевую орбиту – "Ангосат-2", где планируется разместить на геостационарной орбите (круговой орбите высотой около 36 тыс. км) в позиции 23 градусов восточной долготы. Пресс-служба "Роскосмоса"

Отмечается, что аппарат способен охватить услугами телекоммуникации не только Анголу, но и всю Африку и даже южные страны Европы. Он предназначен для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет.

"Ангосат-2" создан на базе платформы "Экспресс-1000H" разработки компании "ИСС" имени М. Ф. Решетнева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"). Это универсальная платформа средней размерности. Она имеет многолетний срок летной квалификации.