Житель Актобе узнал о своей смерти в поликлинике
Как отмечает телеканал "Астана", новость о своей смерти он услышал от участкового врача.
Было пятое, а шестого мне на работу. И вот она утром звонит: "Дядя Рома, вы где?" Я говорю, как где, дома. Как дома? Бегите сюда! Пришел, она открывает, а там в компьютере все заблокировано. 5 октября в 12:00 дня я уже умер оказывается. Собственная смерть принесла Ромахану массу проблем. Житель города Актобе Ромахан Кенжибаев
Выяснилось, что документы тоже недействительны, заблокированными оказались и банковские карты.
Пошел в ЦОН, дождался очереди, показываю удостоверение, мне говорят, вы умерли, как вы пришли? У меня все заблокировано. Ни документов, ничего. Даже заработанные деньги не могу получить. Ромахан Кенжибаев
Смерть пациента из-за невнимательности зарегистрировали в другой поликлинике, куда мужчина ни разу не обращался. Врач-статистик перепутала цифры ИИН, и в базу умерших попал ничего не подозревающий Ромахан. В поликлинике извинились перед мужчиной и пообещали помочь с восстановлением документов.
Были принесены извинения от лица доктора, от лица нашей поликлиники, а также если какие-то документы утратили силу, мы полностью возместим госпошлину за изготовление. Главный врач поликлиники №4 города Актобе Мереке Нуртазин
Невнимательному врачу за "мертвую душу" объявили выговор. Впрочем, предъявлять претензии к поликлинике случайный покойник не намерен. Мужчина, несмотря на возникшие проблемы, отнесся к случившемуся с юмором. Говорит, день рождения теперь будет отмечать дважды в год.