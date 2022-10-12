Житель Актобе узнал о своей смерти в поликлинике

68-летний житель города Актобе обратился в поликлинику за больничным и узнал, что умер. Все документы оказались недействительны и теперь ему необходимо доказать, что он жив, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал "Астана", новость о своей смерти он услышал от участкового врача.

Было пятое, а шестого мне на работу. И вот она утром звонит: "Дядя Рома, вы где?" Я говорю, как где, дома. Как дома? Бегите сюда! Пришел, она открывает, а там в компьютере все заблокировано. 5 октября в 12:00 дня я уже умер оказывается. Собственная смерть принесла Ромахану массу проблем. Житель города Актобе Ромахан Кенжибаев

Выяснилось, что документы тоже недействительны, заблокированными оказались и банковские карты.

Пошел в ЦОН, дождался очереди, показываю удостоверение, мне говорят, вы умерли, как вы пришли? У меня все заблокировано. Ни документов, ничего. Даже заработанные деньги не могу получить. Ромахан Кенжибаев

Смерть пациента из-за невнимательности зарегистрировали в другой поликлинике, куда мужчина ни разу не обращался. Врач-статистик перепутала цифры ИИН, и в базу умерших попал ничего не подозревающий Ромахан. В поликлинике извинились перед мужчиной и пообещали помочь с восстановлением документов.

Были принесены извинения от лица доктора, от лица нашей поликлиники, а также если какие-то документы утратили силу, мы полностью возместим госпошлину за изготовление. Главный врач поликлиники №4 города Актобе Мереке Нуртазин

Невнимательному врачу за "мертвую душу" объявили выговор. Впрочем, предъявлять претензии к поликлинике случайный покойник не намерен. Мужчина, несмотря на возникшие проблемы, отнесся к случившемуся с юмором. Говорит, день рождения теперь будет отмечать дважды в год.