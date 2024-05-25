Жительница Актобе после смерти мужа отсудила у поликлиники 700 тыс. тенге

Жительница Актобе подала в суд на поликлинику №2, к которой был прикреплен ее супруг-инвалид. У него было множество заболеваний и в апреле прошлого года он умер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 мая местное издание "Диапазон", по словам вдовы, ее супруг скончался из-за некачественного и несвоевременного лечения и потребовала от поликлиники и конкретно от врача миллион тенге за моральный вред, полученный из-за потери единственного кормильца.

"Представитель поликлиники с исковыми требованиями не согласился и заверил, что нет причинно-следственной связи между действиями сотрудников поликлиники и смертью пациента. По ходатайству истца департамент фармацевтического и медицинского контроля провел проверку того, как именно лечили супруга истца в поликлинике. И выяснилось, что действительно при лечении пациента были допущены нарушения, в том числе и приказа министерства здравоохранения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд решил, что эти нарушения стали причиной ухудшения состояния его здоровья, а в совокупности все привело к летальному исходу. То есть в суде подтвердился факт некачественного оказания медицинской помощи.

Суд вынес решение в пользу вдовы умершего пациента и обязал поликлинику выплатить ей 700 тысяч тенге за моральный вред. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о другом случае. Житель Костаная обвинил врачей в оказании некачественной медицинской помощи, из-за которой его отец остался инвалидом третьей группы. Суд взыскал с больницы в пользу истца сумму утраченного заработка в размере более 300 тысяч тенге, понесенные расходы в размере более 500 тысяч тенге и компенсацию за моральный вред в размере трех миллионов тенге.

