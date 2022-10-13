58 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Там же рассказали, что по всему Казахстану в стационарах лечатся 106 пациентов, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 58 случаев заболевания КВИ.
На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1075 человек (–933+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 969.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 4 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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