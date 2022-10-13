58 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Там же рассказали, что по всему Казахстану в стационарах лечатся 106 пациентов, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 58 случаев заболевания КВИ. На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1075 человек (–933+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 969. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 2 пациента. Читайте также Членам транснациональной преступной группировки вынесли приговор в Кызылорде Bank RBK профинансировал расширение поставок автозапчастей в Казахстане Как Фонд "Қазақстан халқына" меняет жизнь казахстанцев

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