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58 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане на 13 октября Фото: Zakon.kz
Данные о заболевших привели в Минздраве РК. Там же рассказали, что по всему Казахстану в стационарах лечатся 106 пациентов, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 50 заболевших. За прошедшие сутки в стране выявили 58 случаев заболевания КВИ.

На 13 октября лечение от КВИ продолжают получать 1075 человек (–933+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 106 пациентов, на амбулаторном уровне – 969.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 4 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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Данияр Кунафин
Казахстан
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