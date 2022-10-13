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Свидетельство о рождении ребенка теперь можно получить в приложении Kaspi.kz

госуслуги телефон свидетельство Фото: Kaspi.kz
Kaspi.kz совместно с Министерством юстиции, Министерством здравоохранения, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО "НИТ" запустили новый сервис. Теперь получить свидетельство о рождении ребенка можно онлайн, прямо в суперприложении Kaspi.kz.

Родителям больше не нужно тратить время на оформление свидетельства. Документ можно оформить онлайн, а время провести в заботах о малыше.

Мы постоянно развиваем инновационные сервисы для казахстанских семей. Мы уже запустили такие сервисы, как открытие Социального счета, оформление пособия по рождению ребенка и социальной выплаты по уходу за ребенком в возрасте до одного года. Теперь в нашем мобильном приложении Kaspi.kz появилась возможность оформить свидетельство о рождении ребенка. Этот сервис мы запустили совместно с Министерством юстиции, Министерством здравоохранения, Министерством цифровизации и АО "НИТ". Благодарим государственные органы за возможность делать госуслуги доступными для каждого казахстанца, а всех наших любимых клиентов – за то, что вы с нами!Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК уточнил, что ведомство продолжает работу по расширению доступа граждан к госуслугам.

При рождении ребенка гражданам Казахстана приходит SMS-уведомление для оформления пособий и заявление по оформлению свидетельства о рождении ребенка. Теперь же появилась возможность оформления свидетельства в приложении Kaspi.kz. Багдат Мусин

Созданный Министерством цифровизации формат взаимодействия государства и бизнеса позволяет внедрять удобные и полезные услуги в популярных приложениях. Данный механизм позволяет максимально облегчить процесс получения гражданами государственных услуг.

Подать заявку на свидетельство о рождении можно прямо в приложении Kaspi.kz. В заявке нужно ввести имя ребенка и данные родителей, а затем выбрать ЦОН, где вы хотите забрать свидетельство.

При подаче заявки родителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении Kaspi.kz – показать свое лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не получили доступ к вашим документам.

Госорганы рассматривают заявку в течение двух дней. Свидетельство будет доступно в приложении Kaspi.kz в разделе "Цифровые документы". Также документ можно забрать в выбранном ЦОНе в удобное время.

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