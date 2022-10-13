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В Астане проходит VI Саммит СВМДА

Онлайн-трансляция VI Саммита СВМДА Фото: wikimedia
13 октября в Астане проходит VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает Zakon.kz.

В данном международном форуме принимают участие главы государств и правительств стран СВМДА.

Ранее повестка саммита и проекты итоговых документов обсуждались на заседании специальной рабочей группы СВМДА.

В частности, на саммите Комитетом старших должностных лиц СВМДА планируется рассмотреть и принять Астанинское заявление о трансформации СВМДА, План действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций и Заявление лидеров СВМДА о сотрудничестве в сфере безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их использования.

Также запланированы к обсуждению и утверждению Концепция и План реализации мер доверия СВМДА по безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ на 2022-2023 годы, Концепция по человеческому измерению.

Кроме того, в повестку дня предстоящего КСДЛ будет включен вопрос о присоединении Кувейта к СВМДА в качестве полноправного члена.

Перед началом саммита состоялось подписание меморандума между СВМДА и Евразийской экономической комиссией.

В столицу уже прибыли Шавкат Мирзиёев, Садыр Жапаров, Ильхам Алиев, Реджеп Эрдоган, Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон, эмир Катара и Эбрахим Раиси.

СВМДА создано в 1992 году, в 2022 году отмечает свое 30-летие. Первый саммит СВМДА состоялся в 2002 году.

В СВМДА 27 государств-членов, среди которых – Казахстан, Россия, Кыргызстан, Китай, Афганистан, а также 9 стран-наблюдателей, 5 организаций-наблюдателей и 5 организаций-партнеров.

С 2020 по 2022 год включительно председателем СВМДА является Казахстан.

Встреча является высшим руководящим органом СВМДА. Она определяет приоритеты, обеспечивает руководство и разрабатывает основные направления деятельности СВМДА, принимает решения по ключевым вопросам, относящимся к реализации целей СВМДА, решает ключевые вопросы его внутреннего механизма и функционирования, взаимодействия с другими государствами и международными организациями и форумами.

Также рассматривает наиболее важные международные вопросы, представляющие интерес для государств-членов.

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