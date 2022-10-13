Казахстан воздержался от голосования по резолюции ГА ООН против референдумов

12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". За – 143 голоса, против – 5 и 35 воздержавшихся, сообщает Zakon.kz.

Воздержались 35 стран, включая Казахстан, Китай, Индию, Алжир, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголию, Таиланд.

Против голосовали Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа.

Сегодня Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами «за» приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН». В ней государства «осудили организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов». pic.twitter.com/ygfKUh5M8e October 12, 2022

В ней государства осудили организацию России незаконных так называемых референдумов.

Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно-признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов, – говорится в принятой резолюции.

Также Ассамблея потребовала вывод всех Вооруженных сил России с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ.

Референдумы о присоединении к России четырех регионов Украины проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября Владимир Путин и руководители регионов подписали в Кремле договоры о принятии в состав России. Затем Конституционный суд РФ признал эти документы соответствующими Конституции. Госдума ратифицировала договоры.