Ерболат Досаев высказался о строительстве LRT в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района прокомментировал вопрос строительства LRT в городе, сообщает Zakon.kz.

По словам жителя района, с 2010 года вопрос прокладки линий LRT остается нерешенным.

Хотелось бы узнать, актуальный ли этот вопрос? Еще по улице Толе би до сих пор не полностью демонтированы трамвайные рельсы. Житель Ауэзовского района

Градоначальник отметил, что весной 2023 года акимат Алматы окончательно решит по стоимости проекта LRT.

LRT по Толе би будет. Для города очень важно соединить линии от автовокзала "Саяхат" и протянуть до Аксая. Работа сейчас продолжается, идет выкуп земельных участков. Ерболат Досаев

Аким напомнил, что недавно глава государства в Павлодаре выразил сожаление относительно алматинского трамвая.

Новый проект, который мы внесли в план развития города, как раз низкопольный LRT трамвайного типа. Никаких опор не будет. Ерболат Досаев

5 октября президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой побывал в Павлодарской области. Выступая перед общественностью, глава государства заявил, что трамвай был символом Алматы. Он отметил, что Павлодар является одним из немногих городов, в котором ходят трамваи, которые нужно сохранить.