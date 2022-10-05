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Токаев: Трамвай был символом Алматы

Токаев: Трамвай был символом Алматы Фото: скриншот видео
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Павлодарской области, заявил, что Павлодар – один из немногих городов, в котором ходят трамваи, которые нужно сохранить, сообщает Zakon.kz.

В пример глава государства привел Алматы, в котором убрали трамваи.

Вот, например, в Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города. Я считаю, что здесь, в Павлодаре, трамвай нужно сохранить.Касым-Жомарт Токаев

Как отметил президент, если есть необходимость модернизировать все пути, возможно купить новые трамваи, бесшумные.

Трамвай – это очень интересный вид транспорта. Во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно.Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что трамвай – это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители.

Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновление составов.Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Он считает, что отказываться от использования угля стране пока не следует.

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Токаев Касым-Жомарт Алматы Павлодар Павлодарская область
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