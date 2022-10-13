Ахылбек Куришбаев сложил полномочия сенатора

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты поддержали представление ЦИК РК о досрочном сложении полномочий депутата Ахылбека Куришбаева по собственному желанию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал член Центризбиркома Шавкат Утемисов, сенатор подал заявление о прекращении полномочий.

В связи с этим ЦИК вносит на ваше рассмотрение в соответствии со ст. 52 Конституции РК и в соответствии и Законом РК "О Парламенте и статусе его депутатов" п. 3 и 8 о прекращении депутатских полномочий Ахылбека Кажыгуловича Куришбаева досрочно. Шавкат Утемисов

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, Куришбаев прекращает полномочия в связи с переходом на другую работу.

Ахылбек Кажыгулович внес большой вклад в законотворческую деятельность Сената. Через депутатские запросы он поднимал важные вопросы, которые волновали население, принимал активное участие в их решении и в качестве секретаря аграрного комитета внес большой вклад в организацию работы комитета. За такую большую работу мы от имени Сената объявляем благодарность Ахылбеку Кажыгуловичу. Маулен Ашимбаев

Куришбаев родился 13 апреля 1961 года в Алматы. Трудовую деятельность начал с 1977 года помощником комбайнера в Талгарском МРСХО Алматинской области.

В 1983 году с отличием окончил Казахский сельскохозяйственный институт в Алматы и поступил работать в КазНИИ земледелия им. В.Р. Вильяма.

В разные годы работал директором КазНИИ зернового хозяйства имени А.И. Бараева, вице-министром сельского хозяйства РК, министром сельского хозяйства РК и председателем правления АО "Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина".

С 27 августа 2020 года являлся депутатом Сената Парламента РК.