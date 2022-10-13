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Токаев предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА

Токаев предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку, сообщает Zakon.kz.
Предлагаю трансформировать Финансовый саммит СВМДА в постоянно действующую площадку. Финансовый саммит был инициирован Китайской Народной Республикой для активизации сотрудничества государств-членов СВМДА в области финансов. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, трансформация Финансового саммита будет способствовать восстановлению экономик, устойчивому и инклюзивному развитию, созданию благоприятных условий для регионального и субрегионального финансового сотрудничества в рамках Совещания.

На пространстве СВМДА, в Шанхае, Дубае и здесь, в Астане, успешно работают крупные финансовые центры. Для решения обозначенных задач можно в полной мере задействовать их потенциал. Касым-Жомарт Токаев

13 октября в Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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СВМДА Токаев Касым-Жомарт
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