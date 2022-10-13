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Президент предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА

Токаев предложил провести в Астане конференцию по проблемам экологии в странах СВМДА Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заявил, что крайне актуальным для Азии является вопрос декарбонизации экономики, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, для решения этой задачи необходимы инвестиции в невиданных ранее объемах.

Через месяц в Египте состоится конференция по климату COP27. Предлагаю также в 2024 году провести в Астане конференцию высокого уровня по проблемам экологии в странах СВМДА.Касым-Жомарт Токаев

Президент считает, что результаты данной конференции могут стать основой для создания совета СВМДА по вопросам сотрудничества в сфере экологии.

В Астане проходит VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

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