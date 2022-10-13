Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанским студентам повысили стипендии

изменились правила назначения стипендий Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 10 октября 2022 года внесены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Так, размер ежемесячной государственной стипендии повышен:

  • студентам вузов, за исключением студентов, обучающихся на педагогов и медиков, – 36 660 тенге (было 31 423 тг);

  • студентам вузов, обучающимся на педагогов и медиков, – 58 800 тенге (было 50 400 тг);

  • интернам – 66 403 тенге (было 59289 тг);

  • магистрантам – 86 987 тенге (было 76 950 тг);

  • магистрантам «Назарбаев Университета» – 162 500 тенге (было 143 750 тг);

  • докторантам и докторантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 195 000 тенге (было 172 500 тг);

  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 100 036 тенге (было 88 494 тг).

Размер остальных стипендий остался без изменений.

Согласно правилам стипендия на первый академический период назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс по государственному образовательному заказу, с 1 сентября или 1 января до завершения первого академического периода и каникул включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период и каникулы.

Впоследствии она назначается по результатам экзаменационной сессии получившим оценки "отлично" и "хорошо".

Докторантам, врачам-резидентам и слушателям подготовительных отделений государственная стипендия назначается на весь срок обучения независимо от результатов промежуточной аттестации в течение всего периода обучения.

Студентам, интернам, магистрантам, не сдавшим экзаменационную сессию по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, обучение по академической или кредитной мобильности), после представления подтверждающих документов устанавливаются индивидуальные сроки сдачи промежуточной аттестации.

При этом находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается.

Лицам с инвалидностью по зрению и лицам с инвалидностью по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся под опекой, стипендия назначается с учетом повышения, с даты представления подтверждающих документов и при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.

При этом за период летних каникул стипендия выплачивается суммарно за два месяца (июль, август).

Постановление вводится в действие с 12 октября 2022 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

Читайте также

Ернур Дауенов возглавил Комитет по обеспечению качества в сфере образования

В Уральске старейший вуз отметил 90-летие

В Атырау ученики начальных классов отказываются идти в школу из-за дедовщины

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
завершилось выдвижение кандидатов в президенты
Завершено выдвижение кандидатов в президенты Казахстана. Список претендентов
продавцы пожаловались на стоимость аренды
Торговцы Зеленого базара шокированы ростом стоимости аренды
Владимир Путин прилетел в Астану
Владимир Путин прилетел в Астану
торги на бирже
Тенге еще ослабел на торгах 12 октября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления