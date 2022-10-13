Казахстанским студентам повысили стипендии

Постановлением правительства РК от 10 октября 2022 года внесены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Так, размер ежемесячной государственной стипендии повышен:

студентам вузов, за исключением студентов, обучающихся на педагогов и медиков, – 36 660 тенге (было 31 423 тг);

студентам вузов, обучающимся на педагогов и медиков, – 58 800 тенге (было 50 400 тг);

интернам – 66 403 тенге (было 59289 тг);

магистрантам – 86 987 тенге (было 76 950 тг);

магистрантам «Назарбаев Университета» – 162 500 тенге (было 143 750 тг);

докторантам и докторантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 195 000 тенге (было 172 500 тг);

врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки «Здравоохранение» – 100 036 тенге (было 88 494 тг).

Размер остальных стипендий остался без изменений.

Согласно правилам стипендия на первый академический период назначается всем студентам, магистрантам, зачисленным на первый курс по государственному образовательному заказу, с 1 сентября или 1 января до завершения первого академического периода и каникул включительно до конца месяца, в котором заканчиваются академический период и каникулы.

Впоследствии она назначается по результатам экзаменационной сессии получившим оценки "отлично" и "хорошо".

Докторантам, врачам-резидентам и слушателям подготовительных отделений государственная стипендия назначается на весь срок обучения независимо от результатов промежуточной аттестации в течение всего периода обучения.

Студентам, интернам, магистрантам, не сдавшим экзаменационную сессию по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, обучение по академической или кредитной мобильности), после представления подтверждающих документов устанавливаются индивидуальные сроки сдачи промежуточной аттестации.

При этом находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет государственная стипендия не назначается.

Лицам с инвалидностью по зрению и лицам с инвалидностью по слуху, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся под опекой, стипендия назначается с учетом повышения, с даты представления подтверждающих документов и при отсутствии академической задолженности по результатам экзаменационной сессии.

При этом за период летних каникул стипендия выплачивается суммарно за два месяца (июль, август).

Постановление вводится в действие с 12 октября 2022 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.